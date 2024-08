Deze Groningse gemeente bespaarde meeste energiekosten in 2023

PROVINCIE GRONINGEN – In elke Groningse gemeente verbruikten huishoudens vorig jaar zowel minder gas als elektriciteit dan in 2022. Dat concludeert duurzaamheidsplatform Slimster uit nieuwe CBS-cijfers die vorige week gepubliceerd werden. Slimster becijfert dat met name huishoudens in Westerwolde en Westerkwartier hierdoor flink op hun energierekening bespaarden. In heel Groningen gaat het om gemiddeld 313 euro.

Op ‘Stad’ na bespaarden alle Groningse gemeenten ruim 300 euro aan energiekosten. Dat is uiteraard afhankelijk van het energiecontract: Slimster ging in haar berekeningen uit van de meeste recente energietarieven zoals het CBS deze bijhoudt. Met een gemiddelde besparing van 444 euro steekt Westerwolde er echter ver bovenuit. Stadjers bespaarden daarentegen het minst: 234 euro.

Inwoners Westerwolde bespaarden meeste gas

Het gemiddelde gasverbruik van Nederlandse huishoudens is in tien jaar tijd bijna gehalveerd, van 1600 kuub in 2013 naar 820 kuub in 2023. Het zijn vooral de plattelandsregio’s, met relatief grote en vaak ook oudere woningen, die hun gasverbruik fors wisten te verminderen. De gemeente Westerwolde spant in dit opzicht de kroon met een besparing van 18,5 procent vorig jaar. Dat is nog net iets meer dan in Oldambt en Westerkwartier. In de gemeente Groningen – met relatief veel kleinere appartementen, die elkaar isoleren – ging het om ‘slechts’ 15,2 procent.

Ook elektriciteitsverbruik neemt af

Waar het gasverbruik dus daalt, ligt het voor de hand dat we juist meer elektriciteit verbruiken. Warmtepompen, airco’s en thuisladende elektrische auto’s vragen immers veel stroom. Toch nam ook de levering van stroom vorig jaar af, met gemiddeld 130 kWh (5 procent) per huishouden. “Dat heeft uiteraard alles te maken met de sterke groei van het aantal woningen met zonnepanelen”, duidt Marco Schuurman van Slimster. “Een op de drie huishoudens wekt inmiddels eigen stroom op. Het daadwerkelijke stroomverbruik kan dus best toegenomen zijn, maar doordat huishoudens deels hun eigen zonnestroom gebruiken, laten de cijfers juist een daling zien. Het CBS weet namelijk alleen hoeveel stroom energieleveranciers aan huishoudens leveren, maar niet wat er ‘achter de meter’ gebeurt.”

