Drukmaar jaarmarktloop te Oude Pekela

OUDE PEKELA -De vakanties zijn zowat voorbij en de sport activiteiten gaan weer beginnen. Op maandag 9 september wordt weer de Drukmaar jaarmarktloop in Oude Pekela georganiseerd, een loop die niet meer weg te denken is tijdens de feestweek in Oude Pekela. Tevens is er een jeugdloop voor scholieren van 4 t/m 13 jaar, deelname is gratis. Voor iedereen is er een herinnering en voor de school die de meeste deelnemers levert is een wisselbeker beschikbaar, dus zet je school op de kaart!

Deze loop voert ons door het mooie centrum van Oude Pekela en gaat grotendeels langs de Pekel A waar Pekela zijn naam aan te danken heeft. Tevens is deze loop een test case voor de RUN in Winschoten, op vrijdag 13 september Lutje RUN en op zaterdag 14 september de grote RUN. Inschrijving is vanaf 17:00 uur bij korfbal vereniging WSS aan de Burgermeester Snaterlaan, ca 300 mtr van start/finish



De jeugdloop begint om 18:00 uur en de 10 km trimloop om 19:00 uur. Wedstrijdleider is Bert Veen, scheidsrechter Henk Nieborg / Mirjam Stol en speaker is Rolf Huizinga.

Bert Veen