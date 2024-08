Formule 1 Legende Emerson Fittipaldi komt naar de TABAC Classic GP Assen

Emerson Fittipaldi BRA, Formel 1 Weltmeister 1972, 1974 mit Lotus und McLaren, USA, Formel 1 Grand Prix der USA, Circuit of the Americas Austin, Freies Training, 21.10.2022 USA, Formel 1 Grand Prix der USA, Circuit of the Americas Austin, Freies Training, 21.10.2022 Austin *** Emerson Fittipaldi BRA, Formula 1 World Champion 1972, 1974 with Lotus and McLaren , USA, Formula 1 Grand Prix of the USA, Circuit of the Americas Austin, Free Practice, 21 10 2022 USA, Formula 1 Grand Prix of the USA, Circuit of the Americas Austin, Free Practice, 21 10 2022 Austin Copyright: xEibner/Memmlerx EP_MMR