Groninger paarden presenteren zich op nationale keuring in Tolbert

TOLBERT- Zaterdag 7 september organiseert de Vereniging het Groninger Paard de jaarlijkse nationale keuring in de HJC Manege te Tolbert. Eigenaren uit het hele land reizen naar deze keuring af om hun kwaliteitsvolle Groninger paard te presenteren voor een kundige jury. Dit prachtige evenement, die volledig in het teken staat van het betrouwbare en veelzijdige Groninger paard, vormt het hoogtepunt van het keuringsseizoen.



Tijdens de paardenkeuring wordt het liefhebbend publiek getrakteerd op een dertigtal deelnemers, bestaande uit veulens, merries en ruinen. De paarden hebben zich op verschillende regionale keuringen geselecteerd en strijden in Tolbert om de hoogste eer. Uit de nieuwe aanwas wordt het beste veulen verkozen tot veulenkampioen. De volwassen paarden kunnen op de keuring predicaten behalen en aan het eind van de dag wordt de nationaal kampioen gehuldigd. Het brave karakter en bruikbaarheid waar Groninger paarden bekend om staan, zal naar voren komen tijdens de zadelrubriek.



Het Groninger paard werd oorspronkelijk gebruikt als werkpaard in de landbouw en transport en schittert vandaag de dag nog altijd in uiteenlopende disciplines. Het paardenras dreigde in de jaren ’70 van de vorige eeuw als gevolg van industrialisatie te verdwijnen. Door inspanningen van fokkers en liefhebbers is er gelukkig al veel bereikt. Maar nog steeds moet er genoeg gebeuren om het Groninger paard, dat tevens tot de zeldzame huisdierrassen van Nederland behoort, uit de gevarenzone te halen.



De organisatie verheugt zich op het aanstaande evenement en is blij dat de belangstelling naar het Groninger paard groeit. De geliefde kenmerken van het ras (een braaf, veelzijdig paard met uithoudingsvermogen) maakt dat deze zwaargebouwde warmbloedpaarden er altijd en voor iedereen zijn. De nationale keuring in Tolbert gaat om 10.00 uur van start en is gratis te bezoeken. Meer informatie is te vinden op www.hetgroningerpaard.nl.

Foto’s: Claudia Dermois

