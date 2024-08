DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Dersum

Tussen zaterdag 21.00 en zondag 5.00 uur is op de Dorfstraße in Dersum een verkeersbord aangereden. De dader, die vermoedelijk in een Volvo XC60 reed, is doorgereden. De politie verzoekt getuigen contact met het bureau in Papenburg op te nemen.

Haren

Tussen zaterdag 7.30 en zondag 8.00 uur is bij een school aan de Schulstraße in Haren ingebroken. Hierbij werd schade aangericht. Over de hoogte daarvan is nog niets bekend.

Meppen

Maandag is tussen 11.50 en 13.15 uur in de parkeergarage aan de Am neuen Markt in Meppen een bruine Opel Meriva aangereden. De veroorzaker van de aangerichte schade is doorgereden.