Lindebomen aan de Kastanjelaan worden gekapt

BELLINGWOLDE – Aan de Kastanjelaan, tussen Middensingel 37 en Kastanjelaan 100 in Bellingwolde, worden 20 lindebomen gekapt.

Vorig jaar is de gemeente door nagenoeg alle bewoners van dit gedeelte van de Kastanjelaan aangeschreven om actie te ondernemen i.v.m. overlast in de vorm van wortelopdruk van de bomen aan de Kastanjelaan. Daarnaast speelt er nog dat het riool gerenoveerd wordt in dit gedeelte van de Kastanjelaan en dat er een reconstructie komt van de straat.

Aan de even zijde van de weg is geen één boom in een goede conditie zoals hieronder te zien is. Boom conditie wordt beoordeeld met de volgende termen op volgorde van goed naar slecht.

Goed 0

Redelijk 6

Matig 5

Slecht 7

Van deze bomen is de levensverwachting beperkt en is het niet mogelijk om wortelopdruk weg te nemen met behoud van de boom.

Aan de oneven zijde worden 2 bomen gekapt en blijven 14 bomen staan.

Eén van deze bomen verkeert in een slechte conditie en één in een matige conditie. Deze bomen worden vanwege de beperkte levensverwachting verwijderd. Bij de resterende bomen is een groeiplaatsverbetering toegepast. Op deze manier gaat de boom weer dieper wortelen en wordt wortelopdruk in de komende jaren voorkomen, aldus gemeente Westerwolde.

Vandaag is met de kap van de lindebomen gestart. Vanavond werden tijdens een bijeenkomst in Partycentrum De Meet de plannen voor de Kastanjelaan met de bewoners besproken. Zo komt er een reconstructie van de straat en worden er nieuwe bomen, zoals winterlinden en amberbomen, geplant.

