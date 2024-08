WINSCHOTEN – Northbase Veteranen Inloophuis in Winschoten zoekt vrijwilligers



In een prachtige historische pand aan de Blijhamsterweg 11 in Winschoten heeft Stichting ‘De Veerkracht’ een inloophuis voor veteranen, geüniformeerden en belangstellenden geopend.

Naast de standaard inloop organiseren we ook speciale bijeenkomsten, activiteiten en workshops.

Voor veel veteranen is het een plek waar je een luisterend oor kunt vinden en begrip en ondersteuning van mede-veteranen en heel belangrijk.

Een inloophuis is dan zo’n veilige haven waar zij zichzelf kunnen zijn, zich veilig kunnen voelen en hecht kameraadschap ervaren.



Het team van Northbase Inloophuis zoekt versterking.

Zou je iets voor de veteranen willen betekenen en wil je daar je handen voor uit de mouwen steken?

Neem dan contact op met het team van Nortbase Inloophuis.

Dat kan via: inloophuis@stichtingdeveerkracht.nl of telefonisch 0597 674305

Langskomen mag ook, ze zijn open op maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 uur tot 15.00 uur.