Scholieren pakken problemen in de zorg aan tijdens hackathon

STADSKANAAL, NOORD NEDERLAND – Nationaal Programma Groningen organiseert voor de derde keer de scholenchallenge ‘Wij hebben de toekomst’. Dit jaar doen meer dan 300 scholieren en studenten van technasium-, vmbo-, en mbo-scholen uit Groningen, Drenthe en Friesland mee aan de hackathon met het thema ‘slimme zorg’.



Met deze scholenchallenge worden jongeren uitgedaagd om out-of-the-box te denken en innovatieve oplossingen te bedenken voor actuele vraagstukken. De scholieren kunnen dit jaar kiezen uit vijf unieke zorguitdagingen, elk gekoppeld aan een specifieke opdrachtgever, waarbij ze starten met een hackathon en gedurende de schoolperiode toewerken naar de Dragons’ Den, oftewel de finale.



De 30 uur durende hackathon trapt af op donderdag 19 september. De leerlingen gaan non- stop aan de slag met hun gekozen uitdaging. Werken, eten, slapen do en ze op hun eigen school. Op vrijdag 20 september presenteren ze een eerste prototype aan de jury.

Track 1 – Da’s handig: Ontwerp een hulpmiddel voor iemand met een beperking Opdrachtgever: Health Hub Roden

Track 2 – Operatie Afval: Verklein het afval in ziekenhuizen na behandelingen Opdrachtgever: HTRIC, UMCG

Track 3 – Mens erger je niet: Bedenk een stressverlagend product voor ziekenhuispatiënten Opdrachtgever: Ziekenhuis Treant, IT-Hub

Track 4 – Opa & Oma: Ontwikkel een product voor ouderen om langer thuis te wonen Opdrachtgever: TZA Drenthe – Groningen, Anders Werken in de Zorg Fryslân

Track 5 – Poep en Plas: Maak het verzamelen van urine voor gezondheidsmetingen makkelijker Opdrachtgever: UMCG



Met deze scholenchallenge krijgen jongeren de kans om hun ideeën voor de toekomst van de zorg vorm te geven en met een frisse blik bij te dragen aan slimme en innovatieve oplossingen. Lia Barendrecht, docent van het Roelof van Echten college in Hoogeveen doet al vanaf de eerste editie met haar leerlingen mee aan de challenge: “Tijdens de scholenchallenge zoeken de leerlingen zelf informatie, hebben ze contact met een echte opdrachtgever en bepalen ze zelf hun route en leerweg. Daar leren ze enorm veel van, op een andere manier dan alleen uit boeken en stilzittend luisteren naar een docent.”



Deelnemende scholen:



Gomarus College Groningen

Praedinius Groningen

Dr. Nassau College Assen

Simon Vestdijk College Harlingen

CSG Bogerman Sneek

CSG Liudger (de Raai) Drachten

RSG de Borgen – Lindenborg Leek

De Nieuwe Veste Coevorden

CSG Dingstede Meppel

Leeuwarder Lyceum Leeuwarden

Ubbo Emmius Scholengemeenschap Stadskanaal

Alfa-college Human Technology Groningen

Roelof van Echten College Hoogeveen

Linde College Wolvega