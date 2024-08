Succesvolle editie van het 54e Internationaal ZEPTA Waterpolotoernooi in Ter Apel

TER APEL – Het weekend van 24 en 25 augustus 2024 stond Ter Apel wederom in het teken van waterpolo tijdens het 54e Internationaal ZEPTA Waterpolotoernooi. Het Moekesgat vormde het decor voor dit wereldberoemde evenement, waar 125 teams uit verschillende landen samenkwamen om de strijd aan te gaan. De sfeer was sportief en de competitie hevig, wat leidde tot een memorabel weekend voor zowel de deelnemers als de toeschouwers.

Hoogtepunten van het toernooi

Het 54e Internationaal ZEPTA Waterpolotoernooi kende dit jaar weer enkele spectaculaire wedstrijden en memorabele momenten. In de herenpoule finale namen PSV H1 en ZPC Het Ravijn H1 het tegen elkaar op in een zenuwslopende wedstrijd. Uiteindelijk trok PSV H1 aan het langste eind met een eindstand van 10-9, wat hen de welverdiende toernooizege opleverde. Bij de damesfinale stonden ZV De Ham D1 en Polar Bears D1 tegenover elkaar, waarbij ZV De Ham als winnaar uit de strijd kwam.



Ook de lokale verenigingen uit Ter Apel lieten van zich horen. In de competitie voor bedrijven en overige verenigingen was Firma Onbenul onverslaanbaar en veroverde de eerste plaats. Carnavalsvereniging De Kloosterwiekers eindigde op een knappe derde plaats.



Het toernooi werd geleid door hoofdscheidsrechter en oud-international Gideon Reemnet, die samen met zijn team van 35 scheidsrechters maar liefst 325 wedstrijden in goede banen leidde.



Voor het tweede jaar op rij mochten we ook drie teams uit Devonport verwelkomen. Deze ploegen arriveerden op donderdagavond na een lange reis van Plymouth naar Ter Apel. Na een weekend vol sportieve inspanning begonnen ze op maandag aan hun anderhalve dag durende reis terug naar huis, met mooie herinneringen aan dit bijzondere evenement.



De feestelijke activiteiten rondom het toernooi waren eveneens een groot succes. De Pub Quiz op donderdagavond, het ontvangstfeest met de Buurman & Buurman show op vrijdagavond en de DJ Robin en DJ Roy op zaterdagavond brachten een geweldige sfeer en een volle feesttent, waarbij zowel deelnemers als bezoekers volop genoten van de gezelligheid.

Samenwerking met de COA

Een bijzonder aspect van het 54e Internationaal ZEPTA Waterpolotoernooi was de samenwerking met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Bewoners van het asielzoekerscentrum in Ter Apel hebben maar liefst acht dagen lang hun handen uit de mouwen gestoken om de zwemvereniging ZEPTA te ondersteunen bij de op- en afbouw van het evenement, evenals bij diverse taken tijdens het toernooi zelf. Hun betrokkenheid en inzet werden niet alleen door de organisatie, maar ook door de deelnemende teams en bezoekers zeer gewaardeerd. De verrassende en positieve reacties van de teams op deze nieuwe vrijwilligers droegen bij aan een unieke, verbindende sfeer tijdens het toernooi, waarbij sport als verbindende factor diende. De organisatie kijkt dan ook met veel plezier en dankbaarheid terug op deze waardevolle samenwerking en kijkt uit naar het voortzetten van deze samenwerking met de COA.

Bedankt voor een onvergetelijk weekend

De organisatie wil alle deelnemers, vrijwilligers, sponsoren, partners en bezoekers van harte bedanken voor hun onmisbare bijdrage aan het succes van dit evenement. Dankzij de sportieve prestaties, de feestelijke activiteiten en de hartverwarmende samenwerking met het COA is deze editie er een geworden die nog lang in ons geheugen gegrift zal staan. We kijken nu al uit naar de volgende editie en hopen u dan weer te mogen verwelkomen in het weekend van 22-24 augustus 2025 in Ter Apel!



Frank Schoenmaker, Organisator ZEPTA Waterpolotoernooi

Foto’s: Zepta