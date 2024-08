Vandaag in De Dag Vanmorgen

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 28 augustus, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZONNIG EN WARM | DE WIND GAAT DRAAIEN

Het is ook vandaag fraai nazomerweer met veel zon en een beetje sluierbewolking met wat vliegtuigstrepen. De koelte van de ochtend gaat snel verdwijnen want we gaan in het begin van de middag naar 25 graden en de maximumtemperatuur is in de loop van de middag 28 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuidoosten: meestal windkracht 2 en vanmiddag de meeste tijd windkracht 3.

Vannacht blijft er een zwak windje over en het koelt af tot ongeveer 14 graden. Morgen draait de wind geleidelijk naar het westen tot noordwesten en er komt gaandeweg ook meer bewolking met mogelijk ook een klein buitje. Het maximum is morgen nog 26 graden maar ‘s avonds zakt het terug tot 15 graden.

Vrijdag is er een matige noordoostenwind met wisselend bewolkt weer en eerst een enkele bui, maximum dan rond 21 graden. In het weekend waait de wind uit noordoost tot oost en het is dan droog, maxima in het weekend rond 22 graden. Na het weekend is het weer wat warmer maar dan is er kans op enkele regen- en onweersbuien.