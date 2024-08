Burgernet ingeschakeld voor vermiste jongeman uit Vriescheloo

VRIESCHELOO – De politie is op zoek naar naar de 16 jarige Ricardo Pinafort.

Ricardo Pinafort is tussen woensdag 28 augustus 15.30 en donderdag 29 augustus 19.43 uur verdwenen vanaf de 2e Loosterlaan in Vriescheloo. Hij is 1.80m lang, heeft zwart krullend haar en een kort sikje. Ricardo draagt een beugel. Hij is gekleed in een zwarte broek met scheuren en zwart met witte sportschoenen. Hij heeft een zwarte rugzak, met daarin een laptop en een geluidsbox, bij zich. Mogelijk bevindt hij zich in de omgeving van Winschoten.

Heeft u deze persoon, of onbekende voertuigen in de omgeving van de 2e Loosterlaan gezien, bel dan de politie op 0900-8844 of Burgernet 0800-7000. Registratienr 2024235984.