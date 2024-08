Eetclub TAK viert eerste lustrum

TER APELKANAAL – Eetclub “TAK “opent de deuren weer en wel op vrijdag 4 oktober in het Dorpshuis te Ter Apelkanaal.



We mogen ons eerste lustrum vieren, dus willen we extra uitpakken, en weer lekkere dingen op tafel zetten. Een avond vol gezelligheid. Ineke Brunen, Helga Elling en Dina Scholtens hopen dat veel ouderen en alleenstaanden uit Ter Apelkanaal en naaste omgeving het leuk vinden om met elkaar te eten. We vinden het leuk om voor andere mensen te koken en samen eten verbindt. Op 21 juni werden we verrast met een prachtig geldbedrag dat we in ontvangst mochten nemen tijdens de Haringparty, welke geschonken is door de Rotaryclub Westerwolde-Hondsrug.



Eenzaamheid is overal, hoe gezellig kan het zijn om onder het genot van een smakelijke maaltijd even bij te praten met een oude bekende, even uit je eigen omgeving of gewoon omdat het lekker is. Ons motto is: Samen eten, lekker & gezellig. We hebben een prachtig dorpshuis met goede faciliteiten waar we gebruik van mogen maken. Hier zijn al veel activiteiten voor ouderen, maar ook voor andere doelgroepen uit de omgeving. Het lijkt ons waardevol om deze activiteit toe te voegen, om zo de mensen bij elkaar te brengen. De bedoeling is om 4 a 5 keer per jaar een maaltijd te realiseren met een ander thema.

De twee data van 2024 zijn: vrijdag 4 oktober en vrijdag 29 november.

Inloop is vanaf 17.30 uur, we beginnen om 18.00 uur.

Oost 79, Ter Apelkanaal.

Opgave voor 24 september bij Ineke Brunen. Tel: 0599-412789/ 06-46168055 Mocht u vragen hebben belt u gerust. We zien naar u uit!

Ineke Brunen