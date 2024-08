Foto-expositie en patiëntenbijeenkomst over HS in UMCG

GRONINGEN – Na een zomerstop is de reizende foto-expositie ‘HS uit de schaduw’ over de chronische huidziekte Hidradenitis Suppurativa (HS) van 27 augustus tot en met 24 september 2024 te zien in het

Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Begin volgend jaar vindt daar een patiëntenbijeenkomst plaats, op woensdagavond 15 januari 2025. Mensen kunnen zich nu al

aanmelden.



Meer bekendheid

De foto-expositie is een initiatief van de Hidradenitis Patiënten Vereniging (HPV), die hiermee extra

aandacht vraagt voor HS bij patiënten, passanten en zorgprofessionals. De aangrijpende foto’s van

patiënten verbeelden het taboe dat rond HS hangt, waardoor er niet veel over wordt gesproken. Ook

wordt de huidziekte vaak niet direct herkend door zorgprofessionals. Door HS uit de schaduw te

halen, komt er meer bekendheid. Dat doorbreekt het taboe en versnelt de diagnose, waarna de

juiste behandeling kan worden gestart. De foto-expositie reist elke vier weken naar een ander

ziekenhuis met HS-specialisten en is inmiddels ruim een jaar onderweg.



Patiëntenbijeenkomst

In elk ziekenhuis waar de foto-expositie staat, organiseert de HPV in samenwerking met het

ziekenhuis ook een HS-patiëntenbijeenkomst. In het UMCG vindt deze bijeenkomst plaats op

woensdag 15 januari van 19.30 uur tot 21.30 uur. De avond is vooral bedoeld om ervaringen uit te

wisselen. Mevrouw Barbara Horvath, dermatoloog en HS-specialist bij het UMCG, is aanwezig om alle

medische vragen te beantwoorden. Aanmelden voor de bijeenkomst kan via

secretariaat@hidradenitis.nl. Partners, familie en/of vrienden van de HS-patiënten zijn ook van harte

welkom.



Meer informatie

Meer informatie over Hidradenitis Suppurativa is te vinden op www.hidradenitis.nl.

