Fruitpersdagen bij Park van Pomona in Blauwestad

BLAUWESTAD – Op zondag 22 september en zondag 20 oktober 2024 zijn er rond de schuur in de boomgaard van Park van Pomona, in Het Park in Blauwestad, voor de vierde jaar fruitpers dagen. De mobiele fruitpers van Golden Raand zal van 9.30 tot 16.00 uur aanwezig zijn.

U kunt met fruit uit eigen tuin komen en dit laten persen en verpakken. Het sap is lange tijd houdbaar. Ze willen u vragen om van tevoren te laten weten dat u komt en hoeveel fruit u ongeveer meebrengt om te laten persen, zodat we een planning kunnen maken en u niet lang op uw beurt hoeft te wachten.

Aanmelden kan via: info@mobielefruitpersgoldenraand.nl of info@parkvanpomona.nl



Het is ook mogelijk om fruit te plukken in de boomgaard van Park van Pomona en ter plekke je oogst laten persen. Daarnaast zijn in de boomgaard velden met wilde bloemen. Daaruit mag een grote bos geplukt worden. Ze vragen voor alles wat u plukt een bescheiden vergoeding. De opbrengst gebruiken ze om het onderhoud van de boomgaard te bekostigen. Tegen betaling is het ook mogelijk om een emmer appels en peren ongeperst mee te nemen om zo op te eten.

Het adres van de schuur is Elfenbank 37-a in Blauwestad.

Gerrit Smit