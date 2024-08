Grunneger poëzie avond Natuurbegraafplaats Laude

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 29 augustus, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

OOK VANDAAG NOG WARM | WAT MEER BEWOLKING

De zon zal ook vandaag overheersen, al komt er in de loop van de dag wat meer bewolking. Maar het meeste zal sluierbewolking zijn en het blijft droog. De wind is ook vandaag maar zwak tot matig en draait nu naar het westen tot noordwesten. De maximumtemperatuur is vanmiddag 27 graden.

Vannacht is het maar heel weinig wind en er is dan vrij veel bewolking: de temperatuur daalt langzaam naar een minimum rond 12 graden.

Morgen zoekt de wind de noordoosthoek op en dat geeft minder warm weer met middagtemperaturen rond 22 graden. Er is morgen vooral wat midden- en hoge bewolking, maar regelmatig zijn er nog mooie zonnige perioden. In het weekend is er weer vrij veel zon, al zijn er zaterdag ook wat bewolkte momenten. De wind is in het weekend matig uit het noordoosten tot oosten, de maximumtemperatuur is zaterdag zo’n 22 graden en zondag ongeveer 24 graden. En ook na het weekend is het vrij warm.