DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Meppen

Dinsdag parkeerde de eigenaar van een witte Honda zijn auto tussen 11.45 en 11.55 uur op de parkeerplaats van de Aldi aan de Hasebrinkstraße in Meppen. Toen hij terugkeerde zag hij dat er over de gehele lengte van de wagen een kras zat. Naast de Honda stond een donkere BMW mini met een opvallende sticker aan de achterzijde geparkeerd. Het is niet bekend of de bestuurder(ster) van deze auto de kras heeft veroorzaakt.

Tussen vrijdag en gisteren is bij een bedrijfsterrein aan de Boschstraße in Meppen ingebroken. Er werd zo’n 100 kilo koper gestolen. De schade bedraagt 350 euro.

Papenburg

Om 3.55 uur vannacht is in de hal van een supermarkt aan de Deverweg in Papenburg een geldautomaat opgeblazen. Het is niet bekend of er iets is buitgemaakt. De politie heeft de omgeving uitgezet en is op zoek naar de daders. Over de hoogte van de schade is nog niets bekend.

Niederlangen

Gisteravond is bij een woning aan de Holunderweg in Niederlangen ingebroken. De dader verschafte zich rond half negen toegang tot de woning en spoot de 85 jarige hulpbehoevende bewoner een irriterend middel in het gezicht. Daarna gooide hij het slachtoffer, samen met de rolstoel waarin hij zat, op de grond. De man raakte lichtgewond. De inbreker is er met sieraden vandoor gegaan.