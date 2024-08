Leefbaarheidsprojecten Texel en Oudeschip krijgen subsidie

OUDESCHIP, TEXEL – Het Waddenfonds stelt € 60.000,- beschikbaar voor twee leefbaarheidsprojecten op Texel en in het Groninger Oudeschip. Het geld is afkomstig uit het Budget Lokale Innovaties (BLI), een subsidieregeling die kleinschalige projecten in het Waddengebied ondersteunt. In het Texelse dorp De Koog krijgt het bekende huisje Mosk een nieuwe maatschappelijke bestemming. De totale kosten zijn € 88.000,-, waarvan het Waddenfonds de helft bijdraagt. Voor het ontwikkelen van een theatrale wandeling en website krijgt de dorpsgemeenschap van Oudeschip € 15.000,-. Het volledige project van het Groninger dorp kost ruim € 95.000,-.

De diaconie van de plaatselijke Kogerkerk wil het onlangs gerenoveerde monumentale huisje Mosk samen met een groot aantal andere lokale partijen geschikt maken voor nieuwe activiteiten. Met de naastgelegen kerk is het huis nog het enige karakteristieke deel van het dorp. De woning wordt geschikt gemaakt als vrijwilligersverblijf in de zomer voor mensen die meehelpen activiteiten te organiseren in de tuin van het huis en in de Kogerkerk. In de winter zal het huisje worden gebruikt voor kwetsbare mensen om even op verhaal te komen. De subsidie wordt gebruikt voor de inrichting van het huis en de achtergelegen grote tuin en voor een boekje, een informatiemap en zes expositiepanelen over huisje Mosk. Bij het project zijn naast de kerkelijke gemeente een aantal vrijwilligersorganisaties en ondernemers betrokken. Volgens het Waddenfonds geeft het project een nieuwe impuls aan de meest kenmerkende plaats van het dorp De Koog.

Inwoners van Oudeschip gaan een theatrale wandeling ontwikkelen over de impact van de veranderende waddenkust op hun dorpsgemeenschap. De 200 inwoners zien hoe windmolens en industrie van de Eemshaven steeds verder in de richting van hun gemeenschap oprukken. Wat dat betekent voor het dorp en welke impact dat heeft op het dorpsleven wordt tijdens de wandeling verbeeld en verteld. Daarbij wordt ook teruggegrepen op het ontstaan van Oudeschip en de nabijgelegen Grote Tjariet, de oude rivier die het landschap deels vormgeeft.

Naast de theatrale wandeling wordt een website gemaakt met portretten en verhalen van dorpsbewoners. Het Waddenfonds ondersteunt het project omdat het onder andere de sociale cohesie in het dorp bevordert en aandacht schenkt aan het bedreigde Waddenlandschap.

