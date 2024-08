Ontdek de Boekenweek van Jongeren in Bibliotheek Stadskanaal

STADSKANAAL – Van 13 tot en met 22 september 2024 is de Boekenweek van Jongeren. Tijdens deze week organiseert Bibliotheek Stadskanaal (Biblionet Groningen) verschillende activiteiten voor jongeren. Zo is er een Dungeons and Dragons dag, is er een workshop beats bouwen, componeren en produceren in de Bibliotheek van Onstwedde, kunnen er D&D sleutelhangers worden gemaakt in het eLAB en is er een bordspellencafé. De Boekenweek van Jongeren inspireert jongeren met verhalen en boeken. De boodschap: ‘Lees op jouw manier, op jouw moment. Er is een boek voor iedereen.’ Alle activiteiten in de bibliotheken van Biblionet Groningen zijn te vinden op biblionetgroningen.nl/bvj.

Activiteiten voor jongeren

In het kader van de Boekenweek van Jongeren, organiseert Bibliotheek Stadskanaal diverse activiteiten voor middelbare scholieren.

Dungeons and Dragons dag – in het vervloekte hart

Ben jij fan van fantasty? Speel je graag Dungeons & Dragons (D&D) of zou je dit eens willen proberen? Of ben je een creatieveling die graag mooie figuren ontwerpt? Kom naar de Dungeons & Dragons dag! Er zijn diverse workshops en in de avond gaan we D&D spelen. Je mag de hele dag meedoen maar ook even langskomen om een kijkje te nemen wanneer je maar wilt.

Zondag 15 september van 14:00-21:00u incl. pizza in de Bibliotheek Stadskanaal

Beats Bouwen en ritme van de taal

Kies of schrijf een gedicht en produceer je eigen track! In deze workshop leer je beats maken, componeren, opnemen en produceren met behulp van professionele software en audio apps op de iPad. Let op: Zorg ervoor dat je een tekst naar keuze of een zelfgeschreven tekst meeneemt naar de workshop. Meld je aan voor deze workshop via onze website, er is een beperkt aantal plekken.

Woensdag 18 september van 15:30-17:00u in de Bibliotheek van Onstwedde

Bordspellencafé

Speel mee! Elke derde zaterdag van de maand hebben we een borspellencafé voor jongeren. Er zijn bordspellen, kaartspellen en er zijn een aantal TRPG (Tabletop Role Playing Games) hierbij denkend aan Cyberpunk Red of Dune The role playing game.

Zaterdag 21 september van 13:00-16:00u in de Bibliotheek Stadskanaal

Dungeons and Dragons sleutelhangers maken

Laat je fantasie de vrije loop en ontwerp jouw eigen unieke Dungeon and Dragons sleutelhanger. Deze workshop wordt aangeboden in het eLAB. Meld je aan voor deze workshop via onze online agenda, er is een beperkt aantal plaatsen.

Woensdag 25 september van 14:30-16:00u in de Bibliotheek Stadskanaal

3PAK

Bij een Boekenweek hoort ook een geschenk: 3PAK. Boekhandels, bibliotheken en scholen geven deze verhalenbundel gratis aan jongeren van 15 t/m 18 jaar. Auteurs Astrid Boonstoppel, Michel van Egmond en Sholeh Rezazadeh schrijven dit jaar alle drie een kort verhaal voor 3PAK. Naast de fysieke editie wordt 3PAK ook aangeboden als luisterboek en als e-book.



Beste boek voor jongeren 2024

De tien meest aansprekende boeken van het afgelopen jaar maken kans op de titel Beste Boek voor Jongeren. Bij de start van de Boekenweek van Jongeren maakt een jury van jongeren twee winnaars bekend: één in de categorie Oorspronkelijk Nederlandstalig en één in de categorie Vertaald.

Voor leden én niet leden

Alle activiteiten zijn te bezoeken door leden én niet leden. Jongeren die graag lid willen worden, kunnen gratis (tot 18 jaar) een bibliotheekabonnement afsluiten. Meer informatie staat op biblionetgroningen.nl/bvj.

