Fonds beschikbaar om leefbaarheid in Ter Apel te verbeteren

TER APEL – Er komt een fonds beschikbaar om de leefbaarheid in Ter Apel te verbeteren. Inwoners van Ter Apel die graag activiteiten willen organiseren – die bijdragen aan de leefbaarheid – kunnen hiervoor een bijdrage aanvragen bij gemeente Westerwolde. Vanaf 1 september is het mogelijk om gebruik te maken van Fonds Ter Apel. Er is maandelijks een bedrag van maximaal €6.000,- beschikbaar. Doel is om de leefbaarheid in Ter Apel een impuls te geven.

Leefbaarheid

“We willen met dit fonds onze inwoners de kans geven om hun ideeën voor een beter en levendiger dorp tot uitvoering te brengen,” zegt Harm-Jan Kuper, wethouder. “Of het nu gaat om een buurtfeest, een duurzame tuin of een voorziening waar behoefte aan is, we moedigen iedereen aan om hun creativiteit de vrije loop te laten en een positieve bijdrage te leveren aan de gemeenschap.”

Voorwaarden

Het fonds ondersteunt initiatieven die bijdragen aan één of meerdere van de volgende doelen:

Het brengt (zorg)voorzieningen tot stand of behoudt dit in de leefgemeenschap(pen);

De kwaliteit van de woonomgeving wordt verbetert;

Het versterkt onderlinge contacten tussen bewoners en de sociale samenhang;

Het vergroot het gevoel van veiligheid in de leefgemeenschap.

Mogelijkheden

Inwoners kunnen een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage uit het fonds. Waarbij maximaal 80% van de totale begroting kan worden gefinancierd vanuit het fonds, tot een maximum van € 3.000,- per initiatief. Per maand is er een totaalbudget van € 6.000,- beschikbaar. Dat betekent dat er elke maand meerdere projecten kunnen worden ondersteund. De gemeente hoopt op inspirerende ideeën en projecten die gaan bijdragen aan de versterking van Ter Apel.

Aanvragen

Inwoners van Ter Apel die een aanvraag willen doen kunnen meer informatie vinden op www.westerwolde.nl/fonds-ter-apel. Of bellen naar gemeente Westerwolde: (0599) 32 02 20

Gemeente Westerwolde