Geert Veenhuizenbrug in Veendam vanaf maandag 2 september midweek gestremd

VEENDAM – De Geert Veenhuizenbrug over het A.G. Wildervanckkanaal, nabij de rotonde Lloydsplein in Veendam, is vanaf maandag 2 september 10.00 uur vijf dagen gestremd voor gemotoriseerd verkeer. Bij een reguliere inspectie is gebleken dat er spoedwerkzaamheden moeten plaatsvinden aan de brug. De stremming duurt tot vrijdagavond 6 september. Voor de scheepvaart wordt de brug wel bediend.



De Geert Veenhuizenweg is een drukke toegangsweg naar Veendam vanuit de Pekela’s (N366) en voor verkeer vanuit Veendam en bedrijventerrein Dallen.



Omleiding

Verkeer vanuit het oosten (N366) richting Veendam kan ter hoogte van Zuidwending omrijden via de N33 richting Meeden en de Meedenerbrug of via de N33 richting Wildervank via de Dalweg 12 en de Nijverheidsstraat. Verkeer vanuit Veendam kan via de tegenovergestelde route omrijden richting de N366. De omleiding wordt met borden aangegeven.

Fietsers en voetgangers

Fietsers en voetgangers kunnen wel gebruik maken van de brug. Door de werkzaamheden kan het zijn dat ze iets langer moeten wachten dan gebruikelijk.

