DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Bunde

Gisteren zagen agenten om 15.15 uur, tijdens een patrouille een bromfiets rijden die verschillende technische gebreken vertoonde. Toen de agenten op de Weenerstraße, bij de rotonde in Möhlenwarf, besloten de bromfiets te controleren, verhoogde de bestuurder zijn snelheid en probeerde via het trottoir en fietspad te ontkomen. Ondertussen reikte de chauffeur naar achteren en draaide het kentekenplaatje omhoog, zodat de agenten het niet konden lezen. Samen met gealarmeerde collega’s probeerden de agenten de bestuurder te laten stoppen. Hiervoor ging een agente op het trottoir en fietspad staan ​​en gaf de bestuurder een stopteken. De bestuurder van de bromfiets negeerde dit en reed met dezelfde snelheid richting de agente. Alleen door opzij te springen kon ze aan een aanrijding ontkomen. Toen de bestuurder uiteindelijk zijn bromfiets over een spoorwegovergang in de “Am Katjedeep” wilde duwen, slaagde een agent erin hem tegen de grond te werken. De bestuurder raakte lichtgewond en werd in een ambulance behandeld. De agenten constateerden aanzienlijke gebreken aan de bromfiets in de vorm van een illegaal stuur, plafondverlichting in plaats van koplampen, een ontbrekende snelheidsmeter, een sportuitlaat en het opklapbaar kenteken. De kentekenplaat zelf was oorspronkelijk zwart, wat betekent dat deze geldig was voor 2023, maar was blauw gemaakt om de indruk te wekken dat deze voor dit jaar geldig was. Omdat de bromfiets sneller reed dan de toegestane 25 km/uur en de 17 jarige inwoner van Bunde reed zonder het vereiste rijbewijs wordt hij strafrechtelijk vervolgd.

Agenten hebben vannacht om 2.30 uur op de parkeerplaats Bunderneuland de passagiers van een internationale bus gecontroleerd. Een 42 jarige inzittende bleek gesignaleerd te staan omdat hij in 2021 veroordeeld was voor oplichting en rijden zonder rijbewijs. De man uit Iran moest nog een boete van 500 euro voldoen. Omdat hij dit bedrag niet kon betalen is hij naar een justitiële inrichting gebracht, waar hij de komende 10 dagen mag verblijven.

Meppen

Gistermiddag reed op de Frankfurter Straße een nog onbekende automobilist deels op de linker rijbaan. Daar botste hij tegen de buitenspiegel van een tegemoetkomende Subaru. De automobilist is doorgereden. De schade bedraagt 400 euro.

Tussen dinsdag 23.30 en woensdag 0.30 uur is bij een woning aan de Zum Paradies in Meppen een poging tot inbraak gedaan.

De politie verzoekt getuigen contact op te nemen met 05931/9490

Werlte

Op 19 augustus 2022 vond op de Hammerstraße in Werlte een roofoverval plaats, waarbij een 83 jarige man zwaargewond raakte. De gemaskeerde daders drongen met geweld de woning binnen en bedreigden het echtpaar. De woning werd doorzocht en de bewoner werd mishandeld. Zijn vrouw bleef ongedeerd. Er werd voor een bedrag met zes cijfers aan geld en sieraden buitgemaakt. Het programma “Aktenzeichen XY…ungelöst” besteedde op 14 februari dit jaar aandacht aan de overval. Hierbij werden beelden en geluidsopnames van de daders uitgezonden. Dit leidde op 22 augustus j.l. tot de aanhouding van twee verdachten van 28 en 33 jaar. De 33 jarige werd door de politie van Düsseldorf in Hagen (NRW) aangehouden. De 28 jarige zit wegens een ander delict al in een gevangenis. De rechtbank Osnabrück heeft na vergelijking van de stemmen met de opnames die tijdens de overval zijn gemaakt besloten dat voor het duo een arrestatiebevel is afgegeven.