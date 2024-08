Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 30 augustus, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

EERST VEEL BEWOLKING | ZONDAG WARMER

We zijn begonnen met vrij veel wolkenvelden en een flink stuk van de dag zal de bewolking ook overheersen met maar af en toe zon. Het is pas in de loop van de middag en vanavond dat er meer zonnige perioden komen en minder bewolking. De wind draait naar het noordoosten en die is niet sterk met windkracht 2 tot 3, maar de temperatuur is met 20 tot 22 graden zo’n 5 graden lager dan gisteren.

Komende nacht wordt het langzaam wat helderder en het koelt dan opnieuw af naar 11 tot 14 graden. Morgen wordt een vrij zonnige dag met wat stapelwolken, windkracht 3 tot 4 uit het noordoosten en een middagtemperatuur rond 22 graden.

Zondag komt de wind uit oost tot zuidoost en dat geeft nog veel zon en een sprongetje naar 26 of 27 graden. Maandag is ook nog warm maar dan vallen er enkele regen- en onweersbuien. En daarna gaat de temperatuur weer wat omlaag.