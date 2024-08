RTV Westerwolde zendt als eerbetoon aan zeezender Veronica de top 40 van week 35 in1974 uit

STUDIO RTV WESTERWOLDE – Morgen, zaterdag 31 augustus, is het 50 jaar geleden dat de zeezenders moesten zwijgen. Als eerbetoon aan de zeezender Veronica zendt RTV Westerwolde tussen 17.00 en 18.00 uur de top 40 van week 35 in 1974, alsmede fragmenten van het laatste uur van Veronica, uit.

Verder moeten we de DAB+ uitzendingen eerst staken omdat de huidige vergunning per 1 september is afgelopen. Er is via de NLPO geld beschikbaar om een zendernetwerk te subsidiëren, alleen zijn de juiste criteria niet bekend gemaakt. Daarom vragen we nog even geduld alvorens we weer te beluisteren zullen zijn via DAB+ en dan via kanaal 8C.

Jan de Vries