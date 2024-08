Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 31 augustus, 10.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZON KOMT WEER DOOR | MORGEN EN MAANDAG WARM

Er is vandaag eerst een afwisseling van zonnige momenten en bewolking, met de meeste bewolking in het zuiden. In de loop van de middag en vanavond is het overal behoorlijk zonnig, maar heel warm is het niet want de maximumtemperatuur is maar 21 of 22 graden. De wind is zwak tot matig uit het noordoostenL windkracht 2 tot 3 en vanmiddag soms windkracht 4.

Morgen is er zwakke tot matige wind uit oost tot zuid-oost. Daarmee wordt het een stuk warmer want we komen later morgemmiddag uit op 26 of 27 graden. En het is morgen meestal zonnig, ook in de ochtendperiode.

Maandag is het ook warm want dan wordt het 28 graden, maar in de middag en avond is er kans op enkele regen- en onweersbuien. Daar kan een flinke regenbui bij zijn, de kans op grote windstoten is maandag bij ons niet groot. Dinsdag en woensdag valt er soms nog een regenbui, daarna is het vrij zonnig. Maximum rond het midden van de week rond 24 graden, later in de week rond 22 graden.