Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 1 september, 10.00 uur door Jules Geirnaerdt

WARMER DAN GISTEREN | LATER MORGEN ENKELE BUIEN

Het is ook vandaag weer een mooie dag met veel zon en ook de temperatuur doet beter zijn best. Want gisteren werd het maar 21 a 22 graden, maar vandaag wordt het ongeveer 26 graden. Nazomers weer dus op deze eerste september en daarbij hebben we een zwakke tot matige noordoosten- tot oostenwind.

Vanavond blijft het ook redelijk warm en vannacht is de minimumtemperatuur 15 graden. Morgen stijgt het snel en in de middag is het 27 a 28 graden met een zwakke veranderlijke wind. Er is eerst nog zon maar later in de middag en morgenavond vallen er enkele regen- en onweersbuien. En daar kan een felle bui bij zijn.

Dinsdag vallen er nog een paar regenbuien maar dan keert de zon weer terug, maar woensdag zou het enige tijd kunnen regenen. Dan is de temperatuur gezakt tot 22 graden. Na woensdag is er opnieuw meer zon en eind van de komende week is het ook weer wat warmer.