Brandweer blust autobrand in Oude Pekela

OUDE PEKELA – Aan de Veerstraat in Oude Pekela is vannacht een auto in brand geraakt.

Rond één uur vannacht is brandweer Oude- en Nieuwe Pekela uitgerukt voor een autobrand aan de Veerstraat. De auto raakte fors beschadigd. Hoe de brand is ontstaan wordt onderzocht. Mogelijk is er sprake van brandstichting.

Buitenbrand

Om half zeven vanmorgen heeft brandweer Nieuwe Pekela een buitenbrand aan de Zuidwendingerweg in Nieuwe Pekela geblust.

Scootmobiel

Zaterdagmiddag ging aan de Meidoornstraat in Oude Pekela een scootmobiel in vlammen op. Het voertuig stond in een tuin bij een woning. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.