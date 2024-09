Crisisnachtopvang Pekela op verzoek van minister iets langer open

NIEUWE PEKELA – De crisisnachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela blijft enkele nachten langer open dan gepland. Dat gebeurt op verzoek van minister Faber van Asiel en Migratie.



Op 1 september zou na een periode van twee maanden de nachtopvang overgaan naar de gemeente Midden-Drenthe. Maar daar is de huisvesting doordat er geen tenten voor handen waren, pas komende woensdag klaar. Daarom heeft de minister gevraagd om de nachtopvang in Nieuwe Pekela tot woensdag open te houden om Ter Apel te blijven ontlasten. Aan de oorspronkelijke afspraak dat in Nieuwe Pekela op 8 september het tentencomplex compleet is afgebroken veranderd niks.



De afgelopen twee maanden werden elke avond zo’n 225 mannen vrouwen en kinderen uit alle windstreken met bussen vanuit Ter Apel naar Nieuwe Pekela gebracht om hier de nacht door te brengen. Dat is zonder problemen verlopen.



De gemeenten in Groningen en Drenthe hebben vanwege de asielcrisis met elkaar afgesproken om bij toerbeurt een crisisnachtopvang voor asielzoekers in te richten om Ter Apel te ontlasten. Op het terrein van de asielopvang in Ter Apel brengen meer dan 2000 mensen in moeilijke omstandigheden de dagen door.



Burgemeester Jaap Kuin van Pekela. ‘Het is onbestaanbaar dat gevluchte vrouwen en kinderen in een land als Nederland buiten zouden moeten slapen. Als gemeenten hebben we de handen ineen geslagen om daar iets aan te doen. Ondanks deze mensonterende crisis kijk ik met tevredenheid terug hoe het in Nieuwe Pekela gegaan is. Ik heb geen enkele wanklank gehoord.’

Gemeente Pekela