De scholen zijn weer begonnen: dit zijn de gevaarlijkste fietsgemeenten in Groningen

GRONINGEN – De zomervakantie zit er weer op. Langzaam maar zeker stromen de Groningse fietspaden weer vol met schoolgaande kinderen en dat betekent opletten geblazen. Helaas gebeuren er in de provincie Groningen jaarlijks zo’n 560 ongelukken met fietsers. Twee derde van deze ongevallen vindt plaats in de gemeente Groningen. Het is hiermee de meest onveilige fietsgemeente van de provincie, zo blijkt uit onderzoek van Independer op basis van data van Rijkswaterstaat, verzekeraars en de politie.

Gemeenten met meeste fietsongevallen

Er gebeuren in de provincie Groningen jaarlijks 9,5 fietsongelukken per 10.000 inwoners. Dit aantal ligt iets lager dan het landelijk gemiddelde (10,6). Wel zijn er grote uitschieters op lokaal niveau.

Groningen is de onveiligste gemeente van de provincie, met jaarlijks 15,9 fietsongevallen per 10.000 inwoners. Ook in Westerkwartier en Midden-Groningen gebeuren relatief veel ongevallen waarbij fietsers betrokken zijn. De top 5 gemeenten in Groningen met de meeste fietsongevallen per jaar is:

Groningen: 15,9 fietsongevallen per 10.000 inwoners Westerkwartier: 7,2 fietsongevallen per 10.000 inwoners Midden-Groningen: 7,1 fietsongevallen per 10.000 inwoners Veendam: 5,8 fietsongevallen per 10.000 inwoners Stadskanaal: 5,3 fietsongevallen per 10.000 inwoners

Vaak auto betrokken bij fietsongeval, dan automobilist meestal aansprakelijk

Bij bijna 60% van alle fietsongevallen is een auto betrokken (57,4%). In Limburg gaat het zelfs om ruim twee derde van alle fietsongelukken (69,4%). Ook in Friesland worden fietsers naar verhouding vaak aangereden door een automobilist (69,2%). Drenthe staat met 67% op de derde plaats. In Groningen was bij 58,5% van de fietsongevallen een (bestel-)auto betrokken.

Verzekeringsexpert Menno Dijcks: “Bij een aanrijding tussen een motorrijtuig en een zwakke verkeersdeelnemer, zoals een fietser of een voetganger, is de bestuurder van het motorrijtuig meestal aansprakelijk. Er zijn uitzonderingsgevallen, maar de zwakke verkeersdeelnemer wordt wettelijk beschermd.”

Veel ongelukken met elektrische fietsen

“Wat ook opvalt is het aantal ongelukken met een elektrische fiets”, vertelt Independer-verzekerinsexpert Menno Dijcks. “Dat waren er ruim 3200 en dat komt neer op zo’n 16,9% van het totaal aantal ongelukken. Ofwel één op de zes incidenten”. Vooral in Drenthe (21,8%), Friesland (20,7%) en Overijssel (20,4%) gaat het naar verhouding vaak mis met e-bike. In Groningen was bij 15,3% van de fietsongevallen een e-bike betrokken.

“Voor sommige elektrische fietsen zoals fatbikes wordt het ook lastiger om je te verzekeren. Al zijn er nog wel een aantal partijen die dit wel doen. En die verzekeringen kunnen kostbaar zijn, dus je moet ze goed vergelijken”, aldus Independer expert Dijcks. Elektrische fietsen hebben in de meeste gevallen een botsing met een auto (55,4%), al wordt er ook vaak tegen een niet-elektrische fiets aan gereden (18,8%).

Alle cijfers rondom fietsongevallen in Nederland vind je op deze onderzoekspagina.

Independer