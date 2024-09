Gemeente Westerwolde zet juridisch traject tegen COA voort; Velema: “Schuiven met mensen is geen structurele oplossing”

TER APEL – Burgemeester Jaap Velema van gemeente Westerwolde blijft onverminderd vasthouden aan de afspraak dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) het aantal mensen in het aanmeldcentrum in Ter Apel per dag, waaronder een dagdeel, structureel beperkt tot maximaal 2000. Deze bestuursafspraak is in januari 2024 door de rechter bekrachtigd.



De gevolgen van de problemen bij de asielopvang in Nederland worden nu al veel te lange tijd (sinds augustus 2021) in onevenredige mate op Ter Apel en haar inwoners afgewenteld. Om die reden stapte de gemeente Westerwolde in januari van dit jaar naar de rechter. Deze stelde Westerwolde toen in het gelijk. Gemeente Westerwolde heeft het COA in de gelegenheid gesteld om voor 1 september de aantallen terug te brengen tot onder de 2000 om daarmee te voorkomen dat we juridische vervolgstappen gaan zetten. Vandaag is gebleken dat dit het COA niet gelukt is.

“Het COA is er wel in geslaagd om het aantal mensen omlaag te brengen, door een grote verschuiving van asielzoekers naar andere locaties in Nederland. Inclusief het aantal mensen die elke ochtend vanuit de overlooplocatie in Pekela komen is het aantal nog steeds te hoog, namelijk 2053. Er is geen sprake van een structurele oplossing.” aldus burgemeester Velema.

Juridisch traject

Omdat de gemeente Westerwolde van mening is dat het COA niet voldoende doet om aan de rechterlijke uitspraak te voldoen, zet zij het juridische traject voort. De advocaat van de gemeente is opdracht gegeven om de nodige stappen te zetten. “Wij hopen dat het COA inziet dat een structurele oplossing de enige duurzame oplossing is voor deze crisis,” aldus burgemeester Velema. “Wij zullen er alles aan doen dat er een situatie ontstaat waarin alle betrokkenen menswaardig behandeld worden en de inwoners van Ter Apel weer perspectief hebben.”

Gemeente Westerwolde