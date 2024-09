Geplande concerten najaar 2024 en voorjaar 2025 in kerkje Oudeschans

OUDESCHANS – Dit zijn de geplande concerten in het najaar van 2024 en het voorjaar van 2025 in de Garnizoenskerk in Oudeschans:

Zondag 22 september:

Feestelijk openingsconcert: Khareba en Gogi: vijf Georgische zangers.

Georgië heeft een eeuwenlange traditie van meerstemmige zang. Deze zangvorm behoort tot het werelderfgoed van Unesco. De zangers zijn voor even in Nederland. En nú in Oudeschans.

Zondag 20 oktober:

NNO Pianokwartet. Een concert voor de vele liefhebbers van ingetogen kamermuziek. We hebben gekozen voor een programma met voornamelijk pianokwartetten van Mozart en Schumann. De musici zijn: Sergly Bolotny (viool), Christophe Weidman (altviool), Noëlle Weidman (cello) en de pianiste is Keiko Sakuma.

Zondag 24 november:

Salon Zauberflöte van Mozart: Opera op Oudeschansker formaat. We bevinden ons in een Franse salon (kerkje) met de 19e eeuwse bewerking voor viool, altviool en gitaar. Gastheer en verhalenverteller Marius Gosschalk vertelt over de magische avonturen van de koningin in de nacht, een flierefluitende vogelvanger en het verliefde stel Tamino en Pamina.

Zondag 22 december:

Klassiek Midwinterprogramma door het Vivezza Trio. Het Vivezza Trio doet haar naam eer aan met een levendig en opgewekt programma vol winterse klanken, zoals een aria uit Bach’s Weihnachtsoratorium. Daarnaast muziek van Brahms, Piazolla en een feestelijke bloemenwals van Mendelssohn.

Zondag 16 februari:

Lite en Snert … Van welke muziek word je vrolijk? Van licjt klassiek, het Weense sfeertje, of Argentijnse tango, Klezmer of Jazz misschien? Orkest Lite bestaat uit klarinet, contrabas, gitaar en twee violen. Natuurlijk is er in de pauze voor elke bezoeker een kommetje Oudeschansker Snert.

Zondag 16 maart:

Hoogtijdagen van de Franse barok. De in Bellingwolde wondende top barokmusicus Eran Wajsenblum samen met het Noordelijk Barokensemble. In het programma wisselen dramatiek en Franse, speelse vrolijkheid elkaar af. Het ensemble wordt gevormd door Eran Wajsenblum (voiceflute, alt- en sopraanblokfluit), Mathilde van Wijnen (viola da gamba) en Jelte Hulsebos (klavecimbel).

Zondag 13 april:

Het Prins Claus Conservatorium presenteert Jong Talent op weg naar het concertpodium. De invulling is jaarlijks een verrassing, maar de jonge musici weten het publiek al meer dan 23 jaar te ontroeren.

Zondag 11 mei:

In mei herdenken we dat Nederland 80 jaar haar bevrijding viert. We herdenken…. velen. Dit concert is een eerbetoon aan twee Joods-Groningse muzikantenfamilies. Een bijzonder, eenmalig en passend vertelconcert over muzikantenfamilie Bollegraaf en het familieorkest van Lazarus Stoppelman uit Oude Pekela. Hun namen werden onsterfelijk, maar hun muziek verklonk voorgoed in mei 1944.

De concerten starten steeds om 11.30 uur

Voor meer informatie klik HIER.

Ruud Hemmen