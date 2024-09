Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 2 september, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

KANS OP EEN ONWEERSBUI | WOENSDAG REGENACHTIG

Het wordt vandaag nog een warme dag met veel zon, maar later in de middag en vooral vanavond is er kans op enkele regen- en onweersbuien. Er is kans op een felle regenbui maar het gevaar van windstoten is maar klein. Vanavond wordt de wind veranderlijk, tot die tijd is er een zwakke tot matige wind uit het oosten.

Vannacht blijft er kans op een regen- of onweersbui, en ook morgen is er kans op een regenbui maar morgen zijn er ook weer opklaringen. Een ander weerbeeld dus, met een matige zuidenwind en een maximumtemperatuur morgenmiddag rond 24 graden.

Woensdag is het nog maar 20 graden en dat is het meest bewolkt met flinke perioden met regen. Daarna keert het droge weer terug met zonnige perioden, maximumtemperaturen aan het einde van de week rond de 24 graden.