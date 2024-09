Negende editie van de Ride en Run in Onstwedde

ONSTWEDDE – Manege de Driesporen kondigt met trots de 9e editie aan van de populaire Ride & Run in Onstwedde. Dit unieke multisport evenement, dat plaatsvindt op aanstaande zaterdag 7 september in Onstwedde, combineert de disciplines paardrijden en hardlopen op een uitdagend parcours van 5 of 10 kilometer.

Tijdens de Ride & Run leggen een ruiter en een hardloper samen een parcours af, waarbij ze elkaars sportieve prestaties versterken en genieten van de prachtige omgeving van Westerwolde. Dit evenement biedt een geweldige kans om samen te sporten terwijl een ieder datgene doet dat hem of haar het meeste plezier brengt!

Inmiddels hebben zo’n 80 teams zich reeds aangemeld, het belooft dan ook dit jaar weer een groot succes te worden. Deelnemers kunnen kiezen tussen een onverharde route van 5 kilometer of 10 kilometer. Het motto van dit evenement is ‘meedoen is belangrijker dan winnen’, waardoor het een toegankelijk en plezierig evenement is voor sporters van alle niveaus.

Een ieder is van harte welkom om zaterdag te komen kijken en de deelnemers aan te moedigen, de start en finish vinden plaats op het evenemententerrein naast Manege de Driesporen in Onstwedde. Het eerste startschot valt om 09.30 bij de 5 km en ’s middags gaan we aansluitend verder met de 10 km.

Voor meer informatie bezoek de website: www.rideenrunonstwedde.jimdo.com.

Dorien Smith, foto’s: René Smith