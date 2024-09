Stichting Landschap Oldambt: Plan woningbouw op wierde Woldendorp absurd

WOLDENDORP – De middeleeuwse wierdekerk van Woldendorp (jaar 1250) staat in de verkoop. Makelaarskantoor Reliplan wil die kerk inrichten voor senioren en rond de wierde mogelijk woningen bouwen. Op Linkedin schrijft het makelaarskantoor dat de kerk ook ingericht kan worden als zwembad. Een volslagen absurd idee om een ijkpunt in het Groninger landschap zo te bederven. De Stichting Landschap Oldambt (SLO) zal zich net als de Erfgoedvereniging Bond Heemschut met hand en tand verzetten tegen deze vorm van verloedering van het aanzien van het Groninger landschap.

Kerk en wierde horen bij elkaar en zijn een baken in het weidse Groninger land. Van verre is deze plek al zichtbaar en zo voor menigeen een ijkpunt van rust. De middeleeuwse kerk in Woldendorp is het enige nog waardevolle monument dat de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog heeft overleefd. Bij de bevrijding in 1945 is driekwart van het dorp verwoest. De kerk, hoewel gehavend, overleefde en is na de oorlog gerestaureerd.

De kerk is eigendom van een particulier uit Amsterdam die het gebouw nu te koop aanbiedt voor bijna een half miljoen. Zij heeft het godshuis destijds voor 10.000 euro gekocht van de kerkenraad die vanwege gering kerkbezoek toen geen andere uitweg zag om de kerk te verkopen. Onderhandelingen met de Stichting Oude Groninger Kerken leverden geen soelaas op.

In de visie van de SLO is het onbegrijpelijk dat de kerkenraad destijds dit godshuis ’verkwanseld’ heeft en niet tot overeenstemming kon komen met de Stichting Oude Groninger Kerken. Op die manier zou dit middeleeuwse erfgoed behouden zijn gebleven. Nu is de toekomst ongewis. De SLO en Heemschut hopen dat provincie, gemeente Eemsdelta en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed een stokje steken tegen de plannen om van dit middeleeuwse relikwie een ’pretlocatie’ te maken.

De Petruskerk is niet alleen van buiten een sieraad, maar ook binnen vallen de kleurige gewelfschilderingen op. Zij dateren uit 1350 evenals de prachtige beeltenis van Majestas Domini (Christus), omringd door evangelistensymbolen. De andere voorstelling, Maria met kind, dateert uit een eeuw later, begin 15e eeuw. De Petruskerk mag niet te grabbel worden gegooid, aldus SLO en Bond Heemschut.

Stichting Landschap Oldambt