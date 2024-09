Veendammer Lionsclub organiseert voor de zevende keer de Moonlightwalk

VEENDAM – Vrijdagavond 13 september is het weer zover. Dan gaat de 7e editie van de Moonlightwalk van start.

De route is dit jaar ca. 6 kilometer lang en de deelnemers lopen langs een grote verscheidenheid aan optredens langs de route. De route is zo uitgezet dat deze voor bijna iedereen goed te lopen is. Het is geen wedstrijd, de bedoeling is genieten en met elkaar Veendam op een andere manier beleven. Dit jaar zal ergens op de route de bekende folkband Rapalje optreden.

Dit jaar is er ook weer een prijs voor de deelnemer of groep deelnemers die het mooist verlicht de route wandelen. Nieuw dit jaar is dat er een prijs is voor de straat die aan de route ligt en het mooist verlicht is. De bewoners van de huizen waar de route langskomt hebben een brief met meer informatie ontvangen.

Ook dit jaar gaat de opbrengst uiteraard weer naar een goed doel.

Inschrijving is nog mogelijk. Voor meer info en inschrijving:

moonlightwalkveendam.nl