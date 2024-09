Verdachte aangehouden na steekincident Pelincksweg

DE GROEVE – Na de melding van een steekincident aan de Pelincksweg in De Groeve op zondagavond 1 september 2024 is een verdachte aangehouden. Bij het steekincident raakte een 35-jarige man uit de gemeente Tynaarlo ernstig gewond. De verdachte en het slachtoffer kenden elkaar.

Omstreeks 20:30 uur ontving de politie een melding van een steekincident. Direct na de melding zijn agenten ter plaatse gegaan. Aan de Pelincksweg troffen ze een slachtoffer aan, maar geen verdachte. Het slachtoffer was een 35-jarige man uit de gemeente Tynaarlo. Hij raakte ernstig gewond en is door het ambulancepersoneel overgebracht naar het ziekenhuis.

Aanhouding verdachte

Later die avond heeft de politie in Groningen een verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij het incident. Dit gaat om een 40-jarige man uit Zuidlaren. Hij zit vast en wordt verhoord. Aan de Pelincksweg werd gestart met sporenonderzoek. Agenten doen buurtonderzoek, spreken met getuigen en bekijken camerabeelden uit de omgeving. De verdachte en het slachtoffer kenden elkaar.

Getuigen gezocht

De recherche komt graag in contact met getuigen van dit steekincident of met mensen die informatie hebben over wat er zich aan de Pelincksweg heeft afgespeeld. Heeft u informatie die de politie kan helpen in het onderzoek? Of bent u in het bezit van beelden van bijvoorbeeld een dashcam of deurbelcamera? Belt u dan met 0900-8844. Blijft u liever anoniem, belt u dan met Meld Misdaad Anoniem, telefoon 0800-7000.