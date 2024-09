Weekendoverzicht politie regio Emmen

EMMEN – De politie Emmen neemt u met hun weekendjournaal mee in hun werkzaamheden. Het is een klein overzicht van een aantal bijzonderheden die zich in het weekend in de regio Emmen, Borger-Odoorn en Coevorden hebben afgespeeld.

Bij de politie in Zuidoost-Drenthe zijn de afgelopen dagen186 meldingen binnengekomen.

Vrijdagochtend kreeg de politie een heterdaad melding van een inbraak in een woning in Barger-Compascuum. Toen de agenten ter plaatse kwamen bleek de verdachte al weggelopen te zijn. Ze zijn met de bewoner in gesprek gegaan en het verhaal bleek toch een beetje anders in elkaar te zitten. Wel zou er sprake zijn van een conflict, waarbij de bewoner is mishandeld en de verdachte goederen had vernield. Ondertussen waren collega-agenten nog op zoek naar de verdachte, die ze even later aantroffen en hebben aangehouden.

In Emmen kreeg de politie zaterdagmiddag de melding dat iemand aan de kant werd geduwd door twee mannen die zich voordeden als politieagenten. De oplettende vrouw vroeg om een legitimatie, welke beide heren kort lieten zien. Achteraf gezien zouden deze mannen vaker in de omgeving voor overlast zorgen. De politie heeft al vaker gewaarschuwd voor personen die zich voordoen als politie. Vraag om het legitimatiebewijs en om eventueel om het dienstnummer, welke je kunt verifiëren via 0900-8844.

Ook deze middag was er een melding van een inbraak in een woning in Emmen. Toen de bewoners thuiskwamen, merkten ze op dat de woning er niet zo uit zag zoals zij die hadden achtergelaten. Tevens merkten ze dat er spullen weg waren. Helaas werden de verdachte(n) niet meer aangetroffen. De aangifte is opgenomen en de Forensische Opsporing is ter plaatse gekomen voor sporenonderzoek.

Zaterdagavond was het weer raak in Ees, waar een bestuurder van een auto in de sloot was gereden. Agenten hebben de bestuurder onderworpen aan een alcoholtest, welke positief bleek te zijn. De bestuurder had een alcoholgehalte van maar liefst 910 Ugl, daar waar deze als ervaren bestuurder niet hoger mag zijn dan 220 Ugl. Het rijbewijs is ingevorderd.

Zondagavond ging de politie met spoed naar een vechtpartij in Emmen, waar mogelijk ook een vuurwapen zou zijn getrokken. Ter plaatse waren beide partijen niet meer in beeld. Via omstanders kregen de agenten te horen dat het zou gaan om een uit te hand gelopen conflict tussen jeugdigen. Hierbij werd door hen geen vuurwapen gezien.

Zondagavond vond in Emmen een steekpartij plaats. Meerdere slachtoffers meldden zich met verwondingen, waarvoor de ambulance is gekomen om hen na te kijken. De verklaringen zijn opgenomen in een proces-verbaal van aangifte en de zaak zal verder worden onderzocht.

Politie Emmen