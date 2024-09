Westerwolde verliest eerste bekerwedstrijd van GRC Groningen 2

VLAGTWEDDE – In de eerste officiële wedstrijd van het seizoen 2024 / 2025 leed Westerwolde zondagmiddag 1 september in eigen huis een 5 – 3 nederlaag tegen GRC Groningen 2. Laatstgenoemde team mocht meedoen in het hoofdtoernooi om de KNVB-beker, omdat zij het vorig seizoen in hun eigen bekertoernooi doordrongen tot de finale. En ook deze middag bleek weer eens dat het niveauverschil tussen de vierde klasse standaard en de reserve eerste klasse niet erg groot is. Gedurende een groot deel kende de wedstrijd dan ook een gelijkwaardige strijd, maar het was uiteindelijk GRC dat beter raad wist met de gecreëerde scoringskansen en daardoor aan het langste eind trok op deze warme voetbalmiddag.

De eerste helft van dit bekerduel kende zowel wat betreft het veldspel als het scoreverloop een gelijkopgaande strijd. Gedurende het eerste kwartier van de wedstrijd was het een kwestie van aftasten van elkaars voetbalvermogen, maar toen Frank Riks namens Westerwolde in de 20e minuut binnen het strafschopgebied de bal keurig aflegde op Sander van Hoorn was de ban qua scoren gebroken: 1 – 0. Erg lang konden de mannen van nieuwbakken trainer Wessel Woortman echter niet van de voorsprong genieten, want in de 30e minuut was het Tiemen Visser die vrij voor doelman Rudie Bergman met een fraaie lob de teruggekeerde sluitpost wist te verschalken: 1 – 1. En toen Sander van Hoorn in de 43e minuut met een hard diagonaal schoot de doelman van GRC met zijn tweede treffer van de middag andermaal wist te passeren, dacht de thuisploeg met een voorsprong de rust in te gaan. Niets was echter minder waar toen Justin Lulofs op slag van rust met een “frommelgoal” de stand weer gelijk trok, waarna de deze middag prima leidende scheidsrechter Hut kort daarna beide partijen met een 2 – 2 stand naar de thee kon sturen.

Ook in het tweede bedrijf lange tijd een gelijkopgaande strijd, totdat in de 70e minuut een oude voetbalwet ook deze middag zijn intrede deed. Als jezelf grote kansen niet weet te benutten, is het vaak de tegenstander die daar wel raad mee weet. Het was dan ook Tiemen Visser die tussen de 70e en 75e minuut namens GRC zijn visitekaartje als goalgetter afgaf. Middels een snoeiharde vrije trap vanaf een meter of achttien en vanuit een vlijmscherpe counter wist hij GRC op een 4 – 2 voorsprong te zetten. Hoewel geen zuivere, maar wel een mooie hattrick voor de gevaarlijke aanvalsleider van de Groningers. Een lichte overtreding binnen de zestienmeter op Julian Smid deed arbiter Hut in de 80e minuut besluiten een strafschop aan de thuisploeg toe te kennen. Sander van Hoorn liet zich deze buitenkans niet ontnemen en op beheerste wijze wist ook hij zijn derde van de middag tegen de touwen te schieten: 3 – 4. Hiermee was de koek wat doelpunten betreft nog niet op, want in de 80e minuut wist GRC de overwinning definitief veilig te stellen. Met een fraaie assist wist oudgediende Bas Lulofs zijn ingevallen zoon Justin Lulofs te bereiken en met een geplaatste schuiver liet laatstgenoemde doelman Bergman deze middag voor de vijfde keer de gang naar het net maken: 3 – 5. Ondanks verwoede pogingen slaagde Westerwolde er niet meer in te scoren en was de eerste officiële nederlaag van het seizoen een feit.

De andere wedstrijd in deze poule, die tussen ASVB en Muntendam, kende eveneens een 5 – 3 eindstand. Een en ander betekent dus dat er volgende week zondag een tweetal interessante wedstrijden op het programma staat. Om in de race te blijven voor poulewinst zal Westerwolde de punten mee terug moeten nemen uit Muntendam en spelen GRC 2 en ASVB in Groningen hun wedstrijd om de koppositie in de poule na twee wedstrijden. Zondag 15 september zal dan duidelijk worden welke van de vier ploegen door zal gaan naar de knockoutronde van het bekertoernooi. De wedstrijd in Muntendam begint overigens om 14.00 uur.

Opstelling Westerwolde: Rudie Bergman – Tex van Kalmthout (46e min. Joran Luijten) – Rudolf Riks – Ferdy Kuiper – Luca Kiers – Julian Smid – Arjen Heidekamp – Frank Riks – Michel ter Horst (23e min. Kevin v.d. Laan) – Sander van Hoorn – Mikai Luijten (70e min. Milan Kater)

Scheidsrechter: dhr. P. Hut

Aantal toeschouwers: 75

Amusementswaarde: 6,5

HJ Pleiter

Foto’s van Bé Eelsing vindt u HIER