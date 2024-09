Bad Nieuweschans geselecteerd voor deelname aan Gezonde Buurt-project

BAD NIEUWESCHANS – Met trots kondigt de gemeente Oldambt aan dat Bad Nieuweschans is geselecteerd voor deelname aan het Gezonde Buurten-project. Samen met bewoners, scholen, lokale organisaties gaat de gemeente daar werken aan een buurt die uitnodigt tot bewegen, spelen en ontmoeten, door het creëren van aantrekkelijke speelplekken en groene ruimtes. Dit heeft een positieve impact op de gezondheid en het welzijn van de inwoners, in het bijzonder kinderen en jongeren. Het project is een initiatief van IVN Natuureducatie, Jantje Beton en JOGG (Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst).





Bad Nieuweschans

Bad Nieuweschans is één van de vijftien buurten in Nederland die geselecteerd is om deel te nemen aan het project. Wethouder Jurrie Nieboer is enthousiast over de deelname: “We zijn verheugd dat Bad Nieuweschans is uitgekozen. In Bad Nieuweschans ontbreekt op dit moment een openbare speel- en ontmoetingsplek. Daar zien wij graag verandering in. Het project biedt ons een unieke kans om samen met inwoners te werken aan een buurt die gezond, groen en aantrekkelijk is voor iedereen. Het sluit naadloos aan bij onze ambitie om van Oldambt een gezondere gemeente te maken, waar het fijn wonen en opgroeien is.”

Bijeenkomsten

In de komende maanden worden verschillende bijeenkomsten georganiseerd waarbij bewoners hun ideeën en wensen kunnen inbrengen. Het uiteindelijke ontwerp van de Gezonde Buurt wordt mede op basis van deze input vormgegeven. Dit gezamenlijke proces zorgt ervoor dat de buurt een plek wordt waar iedereen zich thuis voelt en waar kinderen veilig en met plezier buiten kunnen spelen.

Realisatie

Het project wordt naar verwachting eind 2025/begin 2026 afgerond, waarna de buurt officieel geopend wordt. De gemeente Oldambt kijkt uit naar een vruchtbare samenwerking met alle betrokken partijen en bewoners om van Bad Nieuweschans een voorbeeld van een Gezonde Buurt te maken.

Gemeente Oldambt