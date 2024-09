Burgernet ingezet voor vermiste man en vierjarig kind

OUDE PEKELA – Via Burgernet wordt verzocht uit te kijken naar een 38 jarige man en een vierjarig meisje.

De man is licht getint, ongeveer 1.70m lang, met een slank postuur. Hij heeft zijn haar in een staart en aan de zijkanten opgeschoren. Hij heeft tattoos op zijn handen en een traantje getatoeëerd onder zijn oog. Hij is gekleed in een spijkerbroek en witte Nikes.

Het meisje is blank, 1.18m lang en heeft lichtbruin lang haar. Ze is gekleed in een roze jurkje met witte stipjes en Adidas slippers.

Ze zijn samen op een lichtblauwe elektrische damesfiets vertrokken. (De accu van de fiets werkt niet).

Heeft u deze personen gezien, bel dan meteen 112.