Collage maken met Cora Westerink in De Drijscheer

ALTEVEER – Woensdag 25 september kunt u om 19.00 uur in De Drijscheer, Alteveer, een collage maken met Cora Westerink.

De scholen en/of werk zijn weer begonnen en neemt de ritme van het daagse het weer van je over. Het is echt even tijd om ook even om jezelf te denken. Met de Basisworkshop Collage kun je even heerlijk creatief prutsen.

Met de plaktechniek die Cora ook voor haar grote collages gebruikt, kun je, met heel weinig materiaalkosten, een leuke wanddecoratie of wenskaart maken. Stapsgewijs leer je tijdens deze drie uur durende workshop hoe je een eenvoudige collage opbouwt. Met die basiskennis kun je thuis ook zelf aan de gang. Want we gebruiken materialen waarvan je het meeste waarschijnlijk al in huis hebt! Na deze workshop kijk je heel anders naar spullen die je eerder zo maar weggooide!

Nieuwsgierig naar Cora? Zo kon je haar kunstwerken bewonderen in de Klinker in Winschoten, Westerwolde Rijgt en Atelierroute de Beetse Ter Borg. Daar exposeerde ze haar prachtige werken. Een kijkje op haar website is ook de moeite waard www.corawesterink.nl

Aanmelden of info via www.dedrijscheer of 06 138 29 089

Judith Koops