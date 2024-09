Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 3 september, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

BEETJE ZON EN EEN BUI | MORGEN LATER REGEN

Na de regen en het onweer van gisteravond is er vanochtend af en toe zon en maar een enkele bui. Maar vanmiddag en vanavond is er in het algemeen veel bewolking en dan kan er soms wat regen vallen. Er is vanmiddag en vanavond geen onweer en het is wat minder warm weer dan de laatste dagen met een maximum van 25 graden.

Komende nacht daalt de temperatuur tot 17 graden en ook dan is het vrij vochtig weer met kans op regen of motregen. Morgenochtend is het meest droog maar het wordt morgen een bewolkte dag met ’s middags en ’s avonds flinke perioden met regen. In totaal kan morgen 15 tot 20 mm aan neerslag vallen. De temperatuur is met 19 of 20 graden natuurlijk ook matig.

Donderdag is het meest droog met eerst een enkele bui maar later de zon er ook bij, maximum dan meteen weer rond 25 graden. En daarna lijkt het een paar dagen zonnig te zijn met maximumtemperaturen van 26 tot 29 graden.