Groningen maakt excuses aan verschillende steden

GRONINGEN – De ringweg van Groningen is na jaren van hard werken eindelijk voltooid. Deze mijlpaal zorgt ervoor dat Groningen nog beter bereikbaar is voor iedereen, zowel binnen als buiten de provincie. Het is een project waar de Groningers enorm trots op zijn en waarvan ze weten dat het de stad en regio veel goeds zal brengen.



Maar met de komst van de verbeterde infrastructuur komt ook een onvoorziene ‘bijwerking’: Groningen zal nu meer bezoekers trekken dan ooit tevoren. De prachtige stad, die bekend staat om haar levendige cultuur, historische charme en gezellige binnenstad, wordt straks nog beter bezocht. De Groningers begrijpen dat dit voor andere steden in Nederland een onverwachte ontwikkeling kan zijn.



Het lijkt erop dat het gezegde ‘Er gaat niets boven Groningen’ nu meer dan ooit van toepassing is. De stroom bezoekers naar de stad zal zeker leiden tot een merkbare rust in andere steden in het land. De gezelligheid, bedrijvigheid en levendigheid lijken zich te verplaatsen vanuit Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en zelfs Maastricht, naar de noordelijke parel.



Daarom bieden de Groningers hun welgemeende excuses aan alle steden in Nederland aan, die door deze gebeurtenissen een terugloop in bezoekersaantallen ervaren. “Het was nooit de bedoeling om de dynamiek van andere steden te verstoren.”, aldus Eric Bos van Groningen City Club. “Groningen hoopt dat de situatie zich op natuurlijke wijze stabiliseert. Want hoewel er niets boven Groningen gaat, gunnen we iedere stad in Nederland de groei en bloei die het verdient.”



In de tussentijd nodigt Groningen het land uit om vooral een bezoek aan hun mooie stad te brengen, met als grote trots de vernieuwde Grote Markt. Eenmaal daar worden zij aangemoedigd hun liefde voor Groningen met de rest van het land te delen, door een ode te brengen aan de stad.



Lukt het niet om op korte termijn te komen, dan is er geen reden tot zogeheten ‘fear of missing out’. Ook in de komende maanden is er genoeg te doen en te beleven in de stad. Het hoogtepunt dit jaar is het unieke, sprookjesachtige Wintergoud, de winterprogrammering van de stad. Advies is wel om spoedig een verblijf te boeken, in verband met de te verwachten drukte.

Marketing Groningen