Laatste voorbereidingen Voel het Veen Festival in volle gang

VALTHERMOND – Komend weekend is het weer zo ver; het leuke, kleinschalige festival Voel het Veen gaat dan van start. De voorbereidingen zijn nu nog in volle gang en een bataljon aan vrijwilligers is bezig om de laatste puntjes op de i te zetten.



Het is gezellig druk aan het Zuiderdiep in Valthermond. In en rond Concertboerderij d’Rentmeester wordt hard gewerkt om dit zeer toegankelijke en gezellige festival voor jong en oud weer vorm te geven.



Dit jaar wordt er niet alleen binnen van alles georganiseerd, maar is er een naast het hoofdpodium in de prachtige concertzaal van d’Rentmeester ook nog een klein buitenpodium gerealiseerd. Ook is er ruimte voor een hapje en een drankje. Bovendien zijn er verschillende activiteiten te beleven op het festivalterrein en daarbuiten.



Deze editie van Voel het Veen is er vertier voor jong en oud; er is theater, een speel- en knutselhoek voor kinderen, kleinkunst en er zijn diverse workshops, variërend van bucket-drums tot kunstworkshops onder begeleiding van kunstenaars van KunstKring Borger-Odoorn, er is een kunstexcursie onder leiding van Marleen Dijkdrent, een muzikale wandeling naar en door het Aukje Wolf Park met Marit Nygard en Henk Haan, de prachtige monoloog Vrouwen van het Veen zal opnieuw worden opgevoerd op een eigen locatie, Egbert Hovenkamp II draagt gedichten voor op een bijzondere plek en er kan zelfs gebiecht worden bij “De Biechtzusters in de Orde van de Gele Knaries”!



Maar bovenal is er natuurlijk ruimte voor muziek! Er is een geweldige en gevarieerde line-up. Wat te denken van Jan Henk de Groot, Lucky Fonz III, Michelle David, Papaformigas, AJ Plug, Jason Staal, Bruunsma, Gunhar Koops en WimJan Eikens, Hiigo, Lisette Schriever, Sunken Lands, Morpheus en vele anderen!



Het festival trapt op vrijdagavond weer af met de Proattafel. Net als bij de eerste editie ontvangt gastheer Bert Hadders bekende en minder bekende veenkolonialen en mensen met een duidelijke mening over het verleden, het heden en de toekomst van dit bijzondere gebied. Er zijn filmbeelden en de avond wordt gecompleteerd door muzikale inbreng van Annemiek Drenth.



Vertier voor jong en oud, muziek, kunst en excursies; eigenlijk is er voor iedereen wat moois te beleven bij Voel het Veen! Komen jullie ook?



Voor tickets – dagkaarten en passe-partouts – kunt u terecht op www.voelhetveen.nl



Iedereen is welkom op 6, 7 & 8 september bij het festivalterrein aan het Zuiderdiep 279 te Valthermond. Voel het Veen is een samenwerking van Concertboerderij d’Rentmeester en Stichting Cultureel Bolwerk Veenkoloniën en is mede tot stand gekomen door Gemeente Borger-Odoorn, Provincie Drenthe en vele anderen.

Elise Kerner