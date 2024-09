MER: Vergelijk verschillende locaties voor drinkwatervoorraden provincie Groningen

GRONINGEN – De Commissie voor de milieueffectrapportage adviseert om in het milieueffectrapport voor aanvullende drinkwatervoorraden Groningen de zoekgebieden goed te onderbouwen. Vergelijk in het rapport de milieugevolgen van verschillende locaties en verschillende hoeveelheden te winnen grondwater. Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen hebben de Commissie om advies gevraagd over de benodigde inhoud van het milieueffectrapport.

De provincie Groningen heeft van het Rijk de opdracht gekregen om aanvullende strategische grondwatervoorraden voor de drinkwatervoorziening aan te wijzen. In deze gebieden wordt het grondwater beschermd, zodat daar drinkwater gewonnen kan worden als dat in de toekomst nodig is. De bescherming van deze gebieden wordt vastgelegd in de provinciale omgevingsverordening. Voordat Provinciale Staten hierover besluiten worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Besteed in het milieurapport aandacht aan de samenhang tussen de reservering van voorraden zoet grondwater en het drinkwaterbeleid van de provincie. Denk daarbij aan waterbesparing en inzet van andere drinkwaterbronnen zoals oppervlaktewater of brak grondwater. De Commissie adviseert om de zoekgebieden te onderbouwen en indien mogelijk extra zoekgebieden te selecteren. Onderzoek vervolgens de milieugevolgen van toekomstige grondwaterwinningen, door te variëren met locaties binnen de zoekgebieden en te onttrekken hoeveelheden. Laat zien wat het effect is op de waterhuis-houding, omringende natuur en gevolgen voor het landgebruik.

De zoekgebieden voor drinkwater in de provincie Groningen maken deel uit van een groter watersysteem dat ook in Friesland en Drenthe ligt. Op dit moment besluiten de provincies afzonderlijk over het aanwijzen van nieuwe drinkwatervoorraden, terwijl winningen allemaal effect hebben op hetzelfde watersysteem. De Commissie adviseert om te verkennen of het mogelijk is om als drie provincies samen op te trekken in de besluitvorming en het milieuonderzoek.

MER (Commissie voor de milieueffectrapportage)