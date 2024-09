PvdA-Statenfractie op bezoek in Stadskanaal

STADSKANAAL – In het kader van een ronde langs de lokale gemeenteraadsfracties was de PvdA-Statenfractie afgelopen maandag 2 september op werkbezoek bij de PvdA-fractie van de gemeente Stadskanaal. Dit werkbezoek stond in het teken van de Nedersaksenlijn, de voorgenomen spoorlijn tussen Groningen en Twente die ook door de gemeente Stadskanaal gaat lopen.

“Natuurlijk hebben we al een goede band met de verschillende afdelingen,” geeft de provinciale fractievoorzitter Pascal Roemers aan. “We zitten in verschillende groepsapps met elkaar en op onderwerpen is er vaak contact tussen woordvoerders vanuit de Staten- en gemeenteraadsfractie. Desalniettemin willen we graag de banden met de verschillende afdelingen nog beter aanhalen en daarom gaan we de komende maanden alle afdelingen bezoeken.”

Dat gebeurt ook in het kader van de grote opgaven waar onze provincie voor staat. De PvdA-Statenfractie vindt het belangrijk om te weten wat er in de verschillende afdelingen speelt en wat de inwoners van de gemeenten bezig houdt: wat zijn hun zorgen en hoe kunnen de Provinciale Staten eventueel een rol spelen in het verlichten van die zorgen?

In dit kader is er afgelopen maandag een bezoek gebracht aan de gemeente Stadskanaal, waar de Statenfractie in gesprek ging met de lokale PvdA-fractie, een ambtenaar van de gemeente en de Stichting Nedersaksenlijn. Dit werkbezoek stond dan ook volledig in het teken van deze voorgenomen spoorlijn.

De volgende afdeling die bezocht gaat worden is de gemeente Veendam. Eerder dit jaar werd al een werkbezoek afgelegd aan de fracties in de gemeenten Eemsdelta, Westerwolde, het Hogeland, Midden-Groningen, Oldambt en Pekela. Op deze manier bezoekt de PvdA-Statenfractie iedere maand een andere gemeente.

PvdA Statenfractie Groningen