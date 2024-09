Een reis door de Bijbel: verken het Boek dat de wereld veranderde… 

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 4 september, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

REGENDAG | MORGEN WARMER MET ZON

Het is vandaag een bewolkte en nogal druilerige dag met vanochtend soms wat lichte regen of motregen en vanmiddag af en toe wat meer intensieve regen. En tot middernacht is uiteindelijk een neerslagtotaal van 15 mm best mogelijk. Dus dat wordt toch wel een natte dag, maar de wind is het probleem niet want er is maar een zwakke veranderlijke wind. De temperatuur is wel een punt, want die is maar 17 tot 20 graden.

Vannacht blijft er nog kans op wat motregen en morgen begint nog bewolkt, maar het klaart op: morgenmiddag en morgenavond is het vrij zonnig met een matige noordoostenwind en een maximum rond 27 graden.

Vrijdag is sowieso een vrij zonnig en warme na-zomerdag. Het wordt dan 28 graden met een matige tot vrij krachtige oostenwind. Het weekend doet daar niet veel voor onder en op een enkele regen- of onweersbui na, blijft het dan droog.