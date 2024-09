Gemeente Oldambt organiseert afscheidsevenement St. Lucas

WINSCHOTEN – Het is een gebouw met een rijke historie. En al bijna honderd jaar een markant gezichtspunt in het centrum van Winschoten: het (voormalige) St. Lucas ziekenhuis aan de Gassingel. Tegelijk staat het gebouw zes jaar leeg. In oktober start de daadwerkelijke sloop en krijgt de plek een nieuwe invulling. Voordat het zover is, wil de gemeente Oldambt haar inwoners nog één keer de gelegenheid geven een kijkje te nemen. Zaterdag 28 september (9–15 uur) organiseert de gemeente daartoe een afscheidsevenement: ‘St. Lucas locatie: van toen naar toekomst’. Speciale activiteit: een allerlaatste rondleiding door het gebouw.

Het St. Lucas ziekenhuis. Wie is er niet geboren? Heeft er een kleine, of grotere operatie moeten ondergaan? Of afscheid genomen van een dierbare? De antwoorden op deze vragen zullen voor veel Oldambtsters bevestigend zijn. “Dat is ook precies de reden waarom we dit evenement organiseren”, aldus wethouder Erich Wünker van de gemeente Oldambt. “Bij veel inwoners roept het gebouw herinneringen op. Over een jaar is het karakteristieke pand voor altijd uit het straatbeeld verdwenen. Dat mogen we niet onopgemerkt laten gaan.”

Nieuwe geschiedenis

De wethouder erkent dat de huidige aanblik niet fraai is. “Het is nu geen visitekaartje. Het is daarom ook goed, dat wordt gestart met de sloop. Achter de schermen zijn we hard bezig nieuwe geschiedenis te ontwikkelen voor deze locatie. Een eerste doorkijkje zullen we zaterdag 28 september laten zien tijdens de informatiemarkt in de voormalige centrale hal van het ziekenhuis.” Behalve voor de St. Lucas locatie kunnen bezoekers ook informatie inwinnen over andere plannen voor het centrum. Tegelijk toont de Stichting Oud Winschoten een flink aantal historische foto’s van het ziekenhuis.

Herinneringsmuur

Het evenement duurt van 9–15 uur en is vrij toegankelijk. Entree is alleen mogelijk via de voormalige hoofdingang. Behalve de informatiemarkt is in de centrale hal ook een herinneringsmuur. Wie dat wil, kan een specifieke herinnering achterlaten met een opschrift of bijvoorbeeld een foto. De centrale hal is tegelijk de enige ruimte die zaterdag 28 september bezocht kan worden. Zolang de voorraad strekt, kunnen bezoekers een bijzondere herinnering in ontvangst nemen.

Rondleiding

Bijzonder onderdeel van het evenement is een laatste rondleiding door het gebouw. Gezien de vervallen staat van het voormalige ziekenhuis, is hiertoe een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. De route voert onder meer langs de kinderkamer, intensive care en kelder. Bijzonder detail; de rondleiding wordt verzorgd door voormalige medewerkers van het ziekenhuis (nu werkzaam in het Ommelander Ziekenhuis Groningen). Aanmelden kan alleen online! Alle informatie is te vinden op www.gemeente-oldambt.nl. Interesse? Wees er op tijd bij.

Gemeente Oldambt