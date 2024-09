Gemeente wil Oekraïners opvangen in voormalig kantoorpand van Afeer

WINSCHOTEN – Sinds kort is gemeente Oldambt eigenaar van het pand aan de Garst 6, Winschoten. Hierin waren kantoren van Afeer gevestigd. Ze willen onderzoeken of hier woningbouw mogelijk is. In de tussentijd zijn ze van plan Oekraïners uit het City Hotel Winschoten te verhuizen naar de Garst 6. Zo heeft het City Hotel weer meer ruimte voor bijvoorbeeld toeristen.

Naast de opvang van Oekraïners uit het City Hotel, zijn er 50 extra opvangplekken beschikbaar op de nieuwe locatie. De provincie moet namelijk nog zo’n 400 extra opvangplekken voor Oekraïners realiseren. In totaal is er dus plek voor 100 Oekraïense vluchtelingen aan de Garst 6. De verwachting is dat zij daar in elk geval tot maart 2026 kunnen blijven.

Heb je vragen en/of zorgen als omwonende? Op maandag 23 september organiseert de gemeente een bijeenkomst waar je je voor kunt aanmelden. Omwonenden ontvangen een brief.

Na deze bijeenkomst volgt een gesprek met de gemeenteraad. Daarna neemt het college van burgemeester en wethouders een definitief besluit.

Geen brief ontvangen of wil je ook graag aanwezig zijn? Stuur dan een mail via info@gemeente-oldambt.nl of bel (0597) 48 20 00.

Bron: Gemeente Oldambt