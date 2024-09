Geplande inloopbijeenkomsten toekomst landelijk gebied gaan door

GRONINGEN – Vandaag kwam het bericht naar buiten dat het kabinet niet doorgaat met de huidige programma’s om de natuur te herstellen en het stikstofprobleem aan te pakken (Nationaal Programma Landelijk Gebied). Het ministerie heeft hierover nog niet officieel gecommuniceerd. Het is nu nog onduidelijk wat er in de plaats komt van het NPLG.

Inloopbijeenkomsten september

In Groningen worden momenteel de gebiedsprocessen afgerond. Daar gaan ze gewoon mee door. Dat betekent dat de in september geplande inloopbijeenkomsten in de provincie Groningen ook gewoon doorgaan. Als provincie vinden ze de gebiedsprocessen belangrijk. Er zijn hele goede ideeën tot stand gekomen en ze maken dat netjes af. We gaan uit van eigen kracht. Een plan van en voor Groningen. De onzekerheid over de financiële middelen is al langere tijd aan de orde, in die zin is dat niet nieuw. En er zijn nog steeds wettelijke taken en opgaven.

Vervolg

We verwachten dat er alternatieve plannen van het kabinet komen voor de toekomst van het landelijk gebied. We gaan die plannen toetsen aan onze gebiedsprocessen en (samen met het Rijk) kijken wat we daarvan kunnen waarmaken.

Hier vindt u informatie over de bijeenkomsten

Provincie Groningen