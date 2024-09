Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen ziet stijging van 32% in aanvragen in de provincie Groningen ondanks dalende armoedecijfers

GRONINGEN – Ondanks dat het CPB meldt dat landelijk het percentage kinderen in armoede is gedaald van 7% in 2022 naar 4,7% in 2024 ziet het Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen een stijging van 32% in aanvragen in de provincie Groningen. Deze stijging komt door het toenemende aantal gezinnen dat de contributie voor de sport- en cultuurclub niet kan betalen en de groeiende bekendheid van het Jeugdfonds. Met de voorgenomen prijsstijgingen en geplande bezuinigingen vreest het fonds dat de kansenongelijkheid verder zal toenemen. Deze week is de campagne ‘Gewoon mogelijk’ gelanceerd om ouders te informeren over de beschikbare financiële mogelijkheden om hun kinderen te laten deelnemen aan sport en cultuur.

In oktober wordt samen met ABN AMRO een onderzoek gepubliceerd; de steekproef laat zien dat 30% van de ondervraagde ouders zich de deelname van hun kinderen aan sport- en culturele activiteiten niet kan veroorloven. Het Jeugdfonds vindt deze resultaten alarmerend. Daarnaast verwacht het fonds dat de voorgenomen belastingverhogingen en bezuinigingen het voor veel gezinnen moeilijker zullen maken om deel te nemen aan sport en cultuur, zelfs met de geplande verbeteringen in armoedebestrijding en koopkracht. Rob Schuur, voorzitter Jeugdfonds Groningen, benadrukt dan ook de noodzaak om sport en cultuur toegankelijk te houden voor alle kinderen in de regio, ongeacht hun financiële situatie.

Meer dan alleen sport en cultuur

De campagne ‘Gewoon mogelijk’ start aan het begin van het nieuwe sport- en cultuurseizoen en is bedoeld om ouders te informeren over de financiële steun via het Jeugdfonds. Ook wordt de brede impact van sport en cultuur onder de aandacht gebracht door te laten zien dat deelname bijdraagt aan persoonlijke groei, het maken van vriendschappen en het vergroten van zelfvertrouwen.

Een moeder die gebruik heeft gemaakt van het fonds, deelt haar ervaring: “Sporten betekent alles voor mijn kinderen. Ze leren samenwerken, ontdekken hun talenten, bouwen aan hun zelfvertrouwen, maken nieuwe vrienden en ontwikkelen sociale vaardigheden.”

Petra Bosman, directeur Jeugdfonds Nederland, onderstreept het belang hiervan: “Wanneer kinderen en jongeren zich door meedoen aan sport en cultuur fysiek, mentaal, sociaal en creatief ontwikkelen, vergroten ze hun kansen om volwaardige lid van de samenleving te worden. Vroeg beginnen en langdurige deelname hebben een positieve invloed op hun ontwikkeling en helpen de kansenongelijkheid te verkleinen.”

Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen